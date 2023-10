Nuova idea di Elon Musk: trasformare gli account di X in conti bancari

Elon Musk ha un nuovo obiettivo: quello di trasformare X in un hub finanziario onnicomprensivo che dovrebbe sostituire completamente la necessità delle banche (entro un anno). Musk ha condiviso la sua idea in una chiamata collettiva con i dipendenti – così come segnalato da The Verge – in cui avrebbe affermato: "Se si tratta di denaro. Sarà sulla nostra piattaforma. Denaro o titoli o altro. Quindi, non è solo come "invia 20 dollari al mio amico". Sto parlando del fatto che non avrai bisogno di un conto bancario. Mi lascerebbe a bocca aperta se non lo realizzassimo entro la fine del prossimo anno."

Tra l'altro, si deve considerare che il rebranding di Twitter si rifà un po' a X.com, il progetto bancario online di Musk che si è fuso con Confinity nel 2000 (poi divenuto PayPal). E Musk, a riguardo, crede che la sua visione originale per X.com sia ancora realizzabile: "La roadmap del prodotto X/PayPal è stata scritta da me e David Sacks nel luglio del 2000. E per qualche ragione PayPal, una volta diventata eBay, non solo non ha implementato il resto della lista, ma in realtà hanno ripristinato un sacco di funzionalità chiave, il che è pazzesco". In poche parole, prestiti, carte di debito, risparmi un giorno potrebbero essere tutti sotto l'egida di X.