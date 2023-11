Ora potete aggiungere la vostra email a WhatsApp per iOS

Lo sviluppo di WhatsApp procede a ritmi serrati, e a poche settimane dall'introduzione dell'email come metodo di accesso, nei canali beta dell'app per Android e iOS, ora la popolare app di messaggistica la porta sul canale stabile, almeno sui dispositivi della mela (sapete come inviare la posizione con WhatsApp?).

Per chi non lo ricordasse, a inizio novembre avevamo riportato la notizia che WhatsApp aveva aggiunto un metodo di autenticazione alternativo tramite email, particolarmente utile in caso non si possa ricevere il codice a sei cifre tramite SMS. La novità era apparsa nella beta per iOS versione 23.23.1.77, ma adesso è in via di rilascio la versione stabile 23.24.70 (leggi anche: come fare sondaggi su WhatsApp).

In caso abbiate già ricevuto l'aggiornamento (noi siamo ancora fermi alla versione 23.24.0), potete vedere la novità toccando l'icona Impostazioni in basso a destra e poi selezionando la voce Account. Qui vedrete la nuova opzione Indirizzo email, e toccandolo potrete inserire il vostro indirizzo email per l'autenticazione.