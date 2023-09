Emoji Kitchen esce dalla tastiera Google e approda sul Web!

Tutti ormai conoscono Emoji Kitchen, la funzione di GBoard che consente di combinare due emoji diverse per crearne di nuove e inedite - anche se tecnicamente poi vengono condivise come adesivi, cioè immagini (a proposito, sapete come trasformare una foto in emoji?).

Ma lo strumento non era disponibile su GBoard per iPhone (sono usciti i nuovi iPhone 15!), per non parlare di chi usa il computer. Ecco però che Google ha trovato la soluzione per questi utenti: "liberando" Emoji Kitchen da Gboard e integrandola nella ricerca Web.

Ad annunciare la novità è lo stesso "chef" di Emoji Kitchen, Jennifer Daniel, con un post su X.