Le emoji arrivano per i luoghi salvati su Google Maps: come usarle

Google Maps per milioni di utenti è il punto di riferimento assoluto quando si tratta di usare un servizio per le mappe e la navigazione stradale, sia da smartphone che da PC. E nelle ultime ore ha ricevuto una gradita novità.

La novità che ha appena ricevuto Google Maps riguarda da vicino i luoghi Salvati, ovvero quei luoghi contrassegnati dagli utenti per essere visitati oppure tenerne traccia in vista di un viaggio futuro oppure in seguito a un viaggio appena concluso. Tra i luoghi salvati possono essere incluse tutte le tipologie di località presenti su Maps.

La novità che riguarda tali luoghi salvati consiste nella possibilità di assegnare un'emoji a ciascun elenco di luoghi salvati su Maps. Come vedete dagli screenshot in basso, con la nuova versione di Maps sarà possibile assegnare una emoji a tutti gli elenchi di luoghi salvati in Maps. Le emoji compatibili sono praticamente tutte quelle disponibili nella messaggistica.