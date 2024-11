Lo strano caso dell'emoji di Apple che è diventata realtà. O forse è il contrario

Jose Wong, un artista piuttosto estroso, ha trasformato l'emoji di Apple raffigurante una scarpa da ginnastica in un paio di scarpe vere e proprie, chiamate Shoe 1 , in vendita per 219,90$ (bellissimo anche il fatto che l'indirizzo sia un'emoji).

La cosa più curiosa di tutte è che la stessa emoji di Apple è ispirata a un paio di scarpe che esistono davvero, alle quali le Shoe 1 infatti assomigliano non poco, ovvero le New Balance 574, lanciate nel 1988. Steve Jobs stesso era solito indossare delle New Balance, sebbene non esattamente questo modello.

La domanda sorge quindi spontanea: se l'emoji di Apple già esisteva in realtà, che bisogno c'era di farne un nuovo modello (per di più molto più caro del precedente)? Ai posteri l'ardua sentenza, ma di certo non saremo noi a rimpolpare le casse di Jose Wong.