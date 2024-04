Il noto emulatore di giochi PPSSPP arriverà sull'App Store, ma ad una condizione...

Apple, negli scorsi giorni, ha modificato le sue linee guida sull'App Store, consentendo la presenza degli emulatori dedicati ai videogiochi retrò. In tal senso, Henrik Rydgård, creatore di PPSSPP (PSP), uno degli emulatori più popolari su Android di giochi PSP, ha annunciato l'arrivo dell'emulatore proprio sullo store di Apple. Tutto ciò, però, si verificherà ad una condizione: "Se si scopre che le regole ammettono gli emulatori con selettori ISO/ROM, PPSSPP arriverà sull'App Store entro la fine dell'anno. Se no, beh, non lo farà!" ha chiarito Rydgård.

Difatti, almeno fino ad ora, le linee guida dell'App Store presenterebbero delle ambiguità. In particolare, sembrerebbe che Apple non consentirà la presenza di emulatori con selettori di file integrati. Di contro, quelli che potranno essere ammessi dovranno includere i giochi (oppure in alternativa offrire i download in-app). A questo proposito, molti emulatori non includono i giochi visto che gli sviluppatori non ne detengono i diritti.

Difatti, nella maggior parte dei casi sono stesso gli utenti a scaricare i file da utilizzare con l'emulatore.