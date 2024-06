Su App Store arriva un altro emulatore, ma questo lo aspettavate da tempo

L'apertura di Apple verso gli emulatori di giochi retrò nell'App Store ha dato il via a una vera e propria frenesia, e da qualche settimana gli utenti possono giocare a titoli per Game Boy , PS1 , PSP e molto altro (a proposito, date un'occhiata ai migliori giochi per Nintendo Switch ).

O emulador Folium adicionou suporte ao Nintendo 3DS pra iPhone, mas como dá pra ver no vídeo abaixo, ainda tem muito trabalho a ser feito, tanto do ponto de vista de otimização quanto de personalização Mais detalhes sobre ele no post do link abaixo pic.twitter.com/G2QN9ssOll

L'app, che è stata in fase di test per molto tempo, è ora ufficiale, e costa 5,99 euro. Tra i lati positivi, riportiamo il supporto ai giochi Game Boy Advance, Nintendo 3DS e Nintendo DS, oltre a una vasta gamma di controller di terze parti, come Backbone One, Nintendo Switch Joy-Cons e Pro, PlayStation DualShock e DualSense e Xbox Series e Series X

Prevedibilmente, Folium non offre giochi o file di sistema, che dovranno essere forniti dagli utenti.

Gli emulatori sono infatti una zona grigia da un punto di vista legale, poiché tecnicamente se scaricate e giocate a un titolo infrangete la legge, e Apple ammette la pubblicazione solo se le app sono conformi a "tutte le leggi applicabili".

Prima di correre a scaricarlo, però, assicuratevi di avere un dispositivo abbastanza potente. L'app, pensata per specificamente per iOS 15 e versioni successive, e compatibile anche con iPadOS 15, visionOS 1 o macOS 12 (su Apple silicon), non sembra infatti ancora ottimizzata.

Su Reddit c'è un post piuttosto netto, dove si spiega la necessità di un dispositivo di ultima generazione. Addirittura un utente afferma come l'unico dispositivo in cui abbia visto giocare senza lag è un iPad Pro M4 (video sotto), mentre un altro sito (di cui potete vedere il video sopra) lo ha provato su iPhone 15 Pro e lamenta problemi di ottimizzazione.