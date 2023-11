Fate un salto nel passato con questo emulatore online di un Macintosh

Chi non ricorda i bei tempi dei vecchi Macintosh e di quando la necessità di 1 MB di RAM o di un hard disk era considerata una follia? Beh adesso potete riviverli direttamente in un browser, indipendentemente dal fatto che siate utenti Windows, Mac o Linux (sapete come vedere i cicli batteria su un MacBook?).

Leonardo Russo ha infatti creato un emulatore online per System 7, il secondo più longevo sistema operativo di Apple e l'ultimo con quello schema di denominazione prima di passare a Mac OS (sì, Mac OS, per macOS bisogna aspettare altri 26 anni).

Introdotto nel 1991, System 7 non ha introdotto enormi cambiamenti rispetto a System 6, ma è stata la prima versione a non poter più essere eseguita utilmente su sistemi solo floppy. Questo voleva dire che era necessario un hard disk, e sebbene la maggioranza Macintosh venduti all'epoca lo includevano come dotazione standard, i proprietari di modelli più vecchi dovettero aggiornare il proprio hardware acquistando un nuovo Mac o un disco rigido SCSI esterno se desideravano eseguire System 7.

Il che non fu certo apprezzato, come non fu apprezzata la maggiore richiesta di RAM, che passò dai 600 KB di System 6 a ben più di 1 MB di System 7.