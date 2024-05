Su iPhone e iPad arriva Gamma, un emulatore di PS1

Gamma, l'emulatore PS1 per iOS

Passando a Gamma, il funzionamento dell'emulatore sembra piuttosto ottimale. È presente il supporto a controller e tastiere bluetooth compatibili con Apple nonché quello relativo ai controlli touch. Per sincronizzare i file dei giochi e salvataggi, sfrutta Google Drive e Dropbox. Inoltre, seguendo le orme dell'emulatore Delta, provvedere a scaricare automaticamente le copertine dei giochi rilevati. Tra l'altro, fatto non secondario, Gamma non richiede il download dei BIOS di PlayStation 1 per giocare.