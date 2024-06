"Un PC non è una console": Apple blocca emulatore PC sia sull'App Store sia sugli store di terze parti

La casa di Cupertino ha infatti appena rigettato la proposta di UTM per il suo emulatore open source di PC per iPhone.

L'apertura di Apple (forzata) verso i marketplace di terze parti e gli emulatori per console ha scatenato un certo entusiasmo tra gli utenti della mela, ma questo non significa che ognuno possa fare quello che vuole (date un'occhiata a come installare AltStore PAL , Setapp Mobile e Aptoide ).

Emulatore per console è una cosa, per PC è un'altra

Molti conosceranno UTM per il suo emulatore open source di Windows per Mac che era anche stato anticipato su Vision Pro l'anno scorso, ma forse non sapete che lo sviluppatore ha creato anche una versione per iPhone e iPad.

Come quella per Mac, questo strumento consente di eseguire qualsiasi sistema operativo, come Windows XP o Linux, all'interno di un'app su iOS, ma al momento è necessario usare, per chi non vuole fare il jailbreak, un dispositivo con iOS 11, 12 o 13 e AltStore (qui trovate la nostra guida a proposito).

Adesso però Apple consente la pubblicazione di emulatori per console sull'App Store, quindi UTM ha proposto la sua app. La risposta è stata sorprendente e definitiva: la casa della mela ha respinto UTM in quanto un "PC non è una console".

Non solo, ma Apple ha bloccato anche la pubblicazione di UTM negli app store di terze parti (disponibili solo nell'UE), che comunque necessitano di un'autenticazione.

UTM afferma che Apple ha rifiutato di autenticare l'app a causa della violazione della regola 4.7, che copre "mini app, mini giochi, giochi in streaming, chatbot, plug-in ed emulatori di giochi", e secondo loro è inclusa nelle Notarization Review Guidelines.

In realtà la questione è più complessa, perché nelle Notarization Review Guidelines non appare la regola 4.7, come potete vedere anche voi andando nella pagina App Review Guidelines e selezionando la voce Show Notarization Review Guidelines Only. Facendo così, la regola 4.7 viene disattivata, insieme ad altre regole