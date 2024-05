Arrivano emulatori per tutti i gusti su iPhone: ecco RetroArch e PPSSPP

Per quanto riguarda il funzionamento, l'utente vorrà giocare ad un titolo, dovrà prima caricare il core di quel gioco. L'app, inoltre, supporta il gameplay online ed i pulsanti di rimappatura. Per eseguire RetroArch occorrerà almeno iOS/iPadOS 14.2. Per il Mac, invece, non è disponibile una versione apposita, tuttavia si potrà facilmente scaricare dal sito ufficiale di RetroArch.

RetroArch consente di emulare diverse console del passato ed è disponibile gratuitamente sull'App Store. In particolare, permette di giocare ai titoli per NEC PC Engine, Nintendo DS, Game Boy Advance, Virtual Boy, Neo Geo Pocket e persino PSP (utilizzando lo stesso core che guida l'app PPSSPP).

Dopo la svolta storica di Apple , sull'App Store compaiono sempre di più nuovi emulatori . Gli ultimi in ordine cronologico sono RetroArch e PPSSPP . Scopriamo insieme le potenzialità di questi software.

PPSSPP

PPSSPP, invece, è un emulatore dedicato alla PSP, la console portatile di Sony. Sviluppato da Henrik Rydgård, è scaricabile gratuitamente per iPhone e iPad.

Scendendo nei particolari, Rydgård ha evidenziato che la versione approvata presenta alcune limitazioni rispetto alle precedenti build dell'app.

Apple non consente ricompilatori Just-in-Time che ritraducono il codice per il sistema operativo e possono favorire prestazioni più fluide."Fortunatamente", specifica Rydgård "i dispositivi iOS sono generalmente abbastanza veloci" per quasi tutti i giochi PSP".

Inoltre, Rydgård ha aggiunto che il supporto per iPad Magic Keyboard è stato rimosso perché "il vecchio metodo utilizzava un'API non documentata", ma che la funzione prossimamente sarà di nuovo disponibile. Anche la funzione RetroAchievements dell'emulatore è disabilitata. Lo stesso vale per il supporto dell'API grafica Vulkan, che dovrebbe tornare, forse con "un backend Metal nativo".

PPSSPP funziona su iOS 12 e versioni successive, iPadOS 12 e versioni successive e può essere riprodotto anche su Vision Pro. Sebbene l'app sia gratuita, la versione a pagamento di Rydgård arriverà presto per 4,99 dollari. Rispetto a quella gratuita, non dovrebbe includere grosse differenze: si tratta, infatti, di un semplice supporto al lavoro del team.