Se infatti la casa della mela a giugno aveva dichiarato che "Un PC non è una console", ora ha modificato le sue regole e ammesso la pubblicazione, oltre degli emulatori di giochi rétro , anche degli emulatori per PC: dopo UTM SE arriva iDOS 3 (a proposito, sapete quali sono le app più utili per il vostro iPhone ?).

La modifica della regola 4.7 delle Apple Review Guidelines

Ad aprile 2024, a seguito dell'apertura ai marketplace alternativi in ottemperanza alle regole del DMA, Apple ha anche aperto alla pubblicazione degli emulatori di giochi rétro sull'App Store.

La mossa, probabilmente dettata per non perdere tutti quegli utenti che si sarebbero riversati all'esterno dell'App Store per giocare a titoli Nintendo 64, Nintendo 3DS, Game Boy o altri, ha causato l'arrivo di numerose app di questo tipo sull'App Store.

A un certo punto, però, qualche sviluppatore ha pensato di pubblicare un altro tipo di emulatori, quelli per PC. È il caso di UTM SE e iDOS 3, entrambi rigettati in quanto non erano emulatori per console.

La motivazione era che non rispettavano la regola 4.7 delle Apple Review Guidelines, le regole che le app devono rispettare per essere pubblicate sull'App Store (e, in misura minore, sui marketplace di terze parti tramite le Apple Notarization Guidelines). Nello specifico, non veniva menzionata la parola "emulatori PC" nella regola, ma solo "emulatori per console".

Il 14 luglio però la casa della mela ha fatto dietrofront e consentito la pubblicazione di UTM SE, il primo emulatore per PC su iOS, e il 2 agosto la ormai famosa regola 4.7 è stata modificata con l'aggiunta proprio del termine "emulatore per PC".