Difficile resistere alle nuove promo FTTH e FTTC Enel da 21,90 euro al mese. Tutti i dettagli

Da giugno 2023 Enel si è lanciato nel settore della fibra, con offerte interessanti in modo particolare per i propri clienti Luce e/o Gas, e ora ha lanciato una promo con prezzi a partire da 21,60 euro al mese per dodici mesi (se state cercando un nuovo operatore fibra, date un'occhiata al nostro strumento Trova Fibra).

Stiamo parlando della campagna Solo Per Te, che interessa il piano in fibra FTTH Enel Fibra e quello in fibra FTTC Enel Naviga Smart.

Enel Fibra, attiva su rete Open Fiber o Fastweb, è disponibile anche nei Comuni delle aree bianche (C&D), e consente di arrivare a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Enel Naviga Smart arriva invece a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Entrambe le offerte includono in comodato d'uso gratuito il modem Wi-Fi 6 di Enel con sistema Smart Home Homix di Enel X, un hub integrato per la smart home.

I prezzi di partenza di questi due piani sono di 26,90 euro al mese, anche se dal 9 gennaio i clienti Luce e Gas dell'operatore hanno accesso alla promo Premium, che consente di pagare 23,60 euro al mese per 12 mesi.

Ora invece con la promo Solo Per Te, disponibile dal 14 marzo fino al 22 aprile 2024, i nuovi clienti avranno diritto a uno sconto fino a 5 euro al mese.

Nel caso di clienti senza contratto Luce e Gas, si potranno attivare le offerte Enel Fibra Solo Per Te SA (in tecnologia FTTH) ed Enel Naviga Smart Solo Per Te SA (FTTC) con uno sconto di 2 euro al mese per 12 mesi, quindi 24,60 euro al mese. Poi si passa a 26,90 euro al mese.

Per i clienti Enel Energia con contratto Luce e/o Gas attivo, sono invece previste le offerte Enel Fibra Solo Per Te Premium ed Enel Naviga Smart Solo Per Te Premium con sconto di 5 euro al mese.

Quindi il prezzo è di 21,60 euro al mese per 12 mesi, poi 26,90 euro al mese.

Tutte le offerte Solo Per Te non presentano costi di attivazione, installazione o consegna del modem, che sono tutti gratuiti, mentre i contratti hanno durata minima di 12 mesi con fatturazione bimestrale.

Ricordiamo infine che l'offerta Enel Fibra Solo Per Te Premium era già disponibile dal 27 febbraio 2024, ma solo nei canali di vendita Agenzia, Contact Center ML, Teleselling, Spazio Enel e Spazio Enel Partner, Mooney e Master & Dealer.