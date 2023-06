Anche Enel ora vende la fibra FTTH

Il mercato della fibra in Italia (ecco come verificare la copertura fibra) ha un nuovo attore, Enel, che ha appena lanciato la sua offerta omonima Enel Fibra con un divertente spot, ma soprattutto un'offerta particolarmente allettante per chi è già cliente di Enel Energia.

Enel Fibra offre una connessione internet con tecnologia FTTH (fiber-to-the-home) a una velocità fino a un 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload, il tutto senza costi di attivazione.

Per quanto riguarda le proposte, due sono i pacchetti disponibili, dai quali possiamo comprendere come Enel ambisca a diventare il fornitore unico di energia (gas e luce) e connessione Internet.

Il pacchetto più interessante è infatti riservato ai già clienti di Enel Energia, che consente di attivare Enel Fibra al prezzo di 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi (successivamente si pagherà 24,90 euro). Il secondo è invece per chi non ha una fornitura con Enel Energia, ed è disponibile al costo di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi (al termine dei quali si pagheranno 26,90 euro).

Da notare anche il modem Wi-Fi 6 incluso nell'offerta, che diventa anche un Hub per la smart home grazie all'app Homix proprietaria e ai dispositivi smart venduti da Enel.

Aderire all'offerta è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina di Enel, scegliere l'offerta e nella pagina successiva verificare se il proprio indirizzo è raggiunto dal servizio. A questo punto aderite all'offerta, ricevete il modem e potete navigare.