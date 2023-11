Il nuovo progetto di Google è... no, non lo indovinerete mai

In particolare, Google ha avviato una collaborazione con la startup di energia pulita Fervo con l'obiettivo di sviluppare un progetto potenziato di energia geotermica. Entrando nel vivo della notizia, Fervo utilizza tecniche di perforazione introdotte dall'industria del petrolio e del gas per sfruttare il calore a cui in precedenza sarebbe stato difficile accedere. Per sfruttare questo calore sotterraneo nel sito del colosso di Mountain View in Nevada, la startup ha prima scavato due pozzi orizzontali e poi ha installato cavi in ​​fibra ottica per acquisire dati che mostrano il flusso, la temperatura e le prestazioni del sistema geotermico in tempo reale.

Il risultato di tali operazioni è rappresentato da un impianto geotermico in grado di produrre CFE 24 ore su 24, utilizzando meno terreno rispetto ad altre fonti di energia pulita.