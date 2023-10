Nascono gli Enjoy Point: niente più attese per il car sharing

Al giorno d'oggi spostarsi con la propria autovettura per le grandi città non è sempre comodo o semplice (ecco una guida su come evitare il traffico con le app). Per questo, qualora fosse comunque necessario usufruire di un'automobile, il car sharing potrebbe essere la giusta soluzione. Enjoy è sicuramente tra le aziende di sharing più attive in Italia e con la nascita dei nuovi Enjoy Point si prepara ad ampliare le possibilità di noleggio per i propri clienti. Si tratta di nuove aree dedicate, in cui trovare i vari veicoli Enjoy, per iniziare e terminare i propri noleggi.