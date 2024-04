Eolo lancia l'offerta per le seconde case: FWA da 4,99 euro al mese

Eolo ha appena introdotto un'interessante novità nel settore delle offerte per la linea fissa (ecco anche la nostra raccolta delle migliori offerte mobile del momento). Parliamo di una nuova offerta FWA.

L'offerta appena introdotta dall'operatore si chiama Eolo QuandoVuoi Max. Si tratta di un'offerta che prevede un canone minimo per tenere attiva la connessione, e un periodo di ricarica quando si ha necessità di navigare alla massima velocità possibile. Per questo, l'offerta di Eolo ha molto senso per coloro che necessitano di connettività in abitazioni in cui soggiornano per brevi periodi, come le seconde case.