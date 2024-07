La strategia di Epic: Fortnite torna presto su iOS, ma boicotta Samsung

Le ultime settimane sono state molto importanti per le politiche degli app store, soprattutto in Europa. Da poco è entrato in vigore il Digital Market Act , con Apple che è stata costretta ad aprire iOS agli store alternativi in Europa. In tutto questo Epic sorride, annuncia la sua nuova strategia per gli store alternativi su iOS e Android, e boicotta Samsung.

Epic applaude gli store alternativi, e bacchetta Samsung

Quello che ha detto Epic si può riassumere in un plauso nei confronti degli store alternativi a quelli ufficiali che stanno arrivando soprattutto su iOS.

La popolare casa di sviluppo ha infatti annunciato che Fortnite tornerà presto su iOS nell'Unione Europea, e che l'Epic Games Store arriverà su Android in tutto il mondo e su iOS nell'Unione Europea.

Il tutto prevederà delle condizioni interessanti per gli sviluppatori: si parla infatti di commissioni del 12% per i pagamenti elaborati tramite lo store di Epic, e del 0% per i pagamenti di terze parti.

Ma non finisce qui: Epic ha infatti annunciato di voler portare i suoi titoli anche sugli store alternativi. Questo perché Epic crede fermamente nella maggiore concorrenza apportata dagli store di terze parti rispetto a quelli ufficiali, cosa che dovrebbe portare a una maggiore competitività dei prezzi a vantaggio di sviluppatori e utenti finali.

Questo va a vantaggio anche di Epic stessa, visto che figura anche come sviluppatore di giochi. Per queste ragioni, Epic ha annunciato che alcuni dei suoi titoli più popolari arriveranno su AltStore per iOS in Unione Europea. La casa di sviluppo ha anche riferito che presto dovrebbe arrivare lo stesso annuncio anche per altri due store alternativi per iOS.

E Samsung cosa c'entra? Per chi non lo sapesse, Samsung ha recentemente introdotto il blocco al sideload delle app sui suoi dispositivi Android.

Nel nostro articolo abbiamo spiegato bene di cosa si tratta: in realtà di parla della funzione Auto Blocker, che appunto blocca l'installazione da store alternativi delle app, che con la più recente versione della One UI è attiva di default. Si tratta comunque di una funzione che è disattivabile manualmente dall'utente, almeno per il momento.

Epic non ha apprezzato la novità da parte di Samsung, e allora ha deciso di ritirare Fortnite e altri dei suoi titoli dal Galaxy Store. Si tratta per lo più di un'azione dimostrativa, che però potrebbe far capire a Samsung che aria tira nel contesto dei blocchi al sideload.