Epic Games Store in arrivo su iOS e Android. Ma la notizia sono le commissioni

Da tempo Epic parla del suo store per i dispositivi mobili e ora con un post su X pubblicato a seguito delle dichiarazioni allo State of Unreal è ufficiale: Epic Games Store arriverà su iOS e Android entro la fine del 2024.

Le nuove regole dell'Unione Europea stanno iniziando a dare i loro frutti, e non riguardano solo Apple e l'apertura di iOS a marketplace di terze parti, ma anche Android (a proposito, sapete come installare APK sui telefoni del robottino ?).

Ma la notizia più interessante forse riguarda una precisazione nel post, confermata anche dalle parole sul palco dell'evento, "same fair terms" per gli sviluppatori.

In pratica la versione di Epic Games Store per iOS e Android avrà gli stessi termini equi della piattaforma desktop, quindi le commissioni saranno del 12%. Gli sviluppatori si terranno l'88% delle entrate, senza cedere diritti per gli acquisti in-game e non ci saranno royalties europee come il Core Technology Fee o altri balzelli.

Ricordiamo che Epic viene da una lunga battaglia legale con Apple e Google dopo la chiusura dell'account da parte della mela per violazione dei termini per gli acquisti in app. Inoltre l'Epic Games Store, almeno su iOS, si applica esclusivamente all'Europa, ovvero l'unico luogo dove Apple ha dovuto aprire (almeno parzialmente) agli store di terze parti.

A questo punto bisogna vedere come reagiranno la casa di Cupertino e quella di Mountain View, che applicano commissioni ben più elevate (il 15% per il primo milione in ricavi l'anno e il 30% per ricavi superiori).