Altro che regalo di Natale: quella di Google è "un'epica" sconfitta!

Nel 2020 Epic Games ha citato in giudizio Google sostenendo che il Play Store di Android costituisse un monopolio illegale e oggi una giuria ha votato (non all'unanimità) a suo favore, sancendo così una sconfitta molto pesante per Google. Si tratta di una vittoria storica per Epic Games, tanto più perché la stessa Epic ha perso un'analoga battaglia contro Apple due anni fa (in quel caso per bocca di un giudice, e non di una giuria, ma non ci addentreremo ora nei meandri del sistema giudiziario americano).

Il caso Epic contro Google ha rivelato nel corso del tempo molti retroscena, con accordi "sottobanco" tra Google e alcuni produttori di smartphone Android o sviluppatori che probabilmente hanno avuto il loro peso nel giudizio di monopolio emesso dalla giuria.

Attenzione: Epic ha vinto, ma al momento non sappiamo cosa abbia vinto. Entrambe le parti incontreranno il giudice James Donato la seconda settimana di gennaio per discutere di potenziali soluzioni.

Nel frattempo Epic ha già proclamato la sua una "vittoria per tutti gli sviluppatori", e Google ha già confermato di voler impugnare il verdetto. È chiaro però che una definitiva sconfitta potrebbe costare all'azienda di Mountain View molto cara, visto che Google a oggi trattiene il 30% di commissioni per gli sviluppatori più grandi. Ne sapremo senz'altro di più ad anno nuovo, ed è senz'altro un processo che terremo d'occhio, perché dal suo esito potrebbero scaturire grandi mutamenti per il panorama Android.