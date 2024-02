Forse l'avete già vista in azione sul nostro canale YouTube: si chiama DynaTab 75X ed è l'ultimissimo modello di tastiera meccanica firmata EPOMAKER. La sua peculiarità? Un enorme display Dot-Matrix RGB sulla parte superiore della scocca, display che tra l'altro aveva attirato l'attenzione di molti curiosi al CES di Las Vegas, la celebre fiera dell'elettronica americana.

Prima di procedere oltre, date un'occhiata al nostro video. Vi parliamo delle sue caratteristiche salienti, degne di una tastiera meccanica "custom" (ovvero personalizzabile anche a livello hardware), e di quello che può fare il display.

Tra le sue doti migliori si annoverano la possibilità di cambiare switch meccanici (hot-swappable), anche se quelli in dotazione sono molto silenziosi e particolarmente soddisfacenti da usare, tasti gradiente che lasciano passare la luce dei LED sottostanti e triplice modalità di connessione. Può infatti essere usata in modalità cablata, in Bluetooth (fino a 3 dispositivi connessi) e in Wi-Fi grazie all'apposito ricevitore USB da collegare al PC. Lo schermo può mostrare animazioni di vario genere, piene di colori o anche in stile "Matrix", data e ora corrente, informazioni riguardanti le prestazioni della CPU, o anche mostrare in tempo reale quello che state digitando. Nel caso usiate delle scorciatoie da tastiera utili ad esempio a passare fra un dispositivo e l'altro (fra quelli connessi alla tastiera) o a regolare le luci dei LED, il display mostrerà informazioni sulle operazioni che state svolgendo. Il tutto sarà poi programmabile e personalizzabile dal software ufficiale di EPOMAKER.

Quando esce

Il 19 febbraio alle ore 15:00 parte la campagna Kickstarter ufficiale di EPOMAKER. Non è la prima volta che il brand sfrutta la famosa piattaforma di crowdfunding come vetrina per esporre a quante più persone possibile le sue creazioni più moderne. Campagna DynaTab 75X Il bello è che i prezzi sono molto contenuti! I primissimi sostenitori della campagna potranno portarsela a casa per 109$, a cui ci dovrete aggiungere tra i 20 e i 30$ di tasse e spedizione. Finiti i primi slot ci sarà un altro "early bird price" fissato a 119$. Considerate tutte le sue caratteristiche e il plus di avere un enorme display è un prezzo davvero concorrenziale.

Le novità disponibili su Amazon

Se la DynaTab 75X non vi piacesse, su Amazon Italia ci sono tante altre nuove tastiere EPOMAKER a prezzi ottimi. C'è ad esempio la EPOMAKER x LEOBOG Hi75, in scocca completamente realizzata in alluminio, acquistabile a 121€ con coupon di 7€ (che porta il prezzo a 114€).

O ancora la EPOMAKER Shadow-X di cui vi abbiamo parlato in una recensione disponibile anche in colori alternativi a 89€:

Date un'occhiata anche a questi modelli arrivati da pochissimo in Italia, tra cui la Feker IK85 e la EPOMAKER Ajazz AK820, entrambe con schermo e potenziometro dedicati e prezzi top: