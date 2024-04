Due tastiere meccaniche tutte in metallo che non costano una follia: proviamo EPOMAKER Galaxy e Hi75

In passato vi abbiamo parlato di svariati modelli di tastiere meccaniche in alluminio, come la Keychron Q1 Pro o la AKKO x MonsGeek M1W SP . Quasi tutte però sono accomunate da un fattore: il prezzo di vendita piuttosto alto . D'altronde usare scocche di metallo richiede spese aggiuntive da parte del produttore, non solo per il materiale usato ben più pregevole della plastica ABS, ma anche per via del maggiore peso del dispositivo che porta con sé maggiori spese di gestione e di spedizione. Ci sono però dei modelli un po' meno conosciuti che offrono tutto (o quasi) quello di cui si ha bisogno a cifre che non spaventano. In questo articolo vedremo due tastiere meccaniche personalizzabili che non costano una follia e che, allo stesso tempo, hanno davvero tanto da offrire. Si chiamano Galaxy 80 e Hi75 e sono commercializzate in Italia anche su Amazon da EPOMAKER, un brand di cui vi abbiamo parlato di frequente su queste pagine.

EPOMAKER x Feker Galaxy80

Ogni tasto è retroilluminato , anche se i copritasto non lasciano passare l'illuminazione dei LED sottostanti. È una scelta che può suonare strana, ma è motivata dal materiale con cui sono realizzati i tasti: si tratta di plastica PBT Double-Shot , ovvero quella più resistente all'usura e anche quella che trattiene meno impronte e sudore delle dita. Gli switch meccanici usati sono i White Marble (letteralmente marmo bianco), ovvero switch lineari realizzati in una particolare plastica scorrevole (POM) molto leggeri da premere e rapidi a convertire la vostra pressione in input sul PC.

EPOMAKER x Feker Galaxy80 è una tastiera meccanica personalizzabile formato TKL dotata di 88 tasti . Manca quindi il tastierino numerico, ma tutti gli altri tasti sono lì, al loro posto. La scocca, come avrete intuito, è realizzata in lega di alluminio . È un gran bell'oggetto, non c'è che dire: è pesante, spessa, e ben costruita, con tante accortezze anche all'interno della scocca, ben nascoste all'utilizzatore. All'interno infatti ci sono tutta una serie di strati fonoassorbenti che non solo rendono più gradevole il suono in digitazione, ma rendono tutta la struttura ancora più solida e resistente.

Non finisce qui. Feker Galaxy80 può essere collegata ai vostri dispositivi in tre modi diversi: via cavo, via Bluetooth o alternativamente via Wi-Fi tramite apposito ricevitore USB. Avrete forse notato uno sportellino in basso a destra con una stella cadente intagliata: lì è dove troverete il ricevitore USB. Potete collegarci fino a 5 dispositivi contemporaneamente (3 via Bluetooth, uno via cavo e l'altro via Wi-Fi).

Per quanto riguarda la compatibilità, potete usarla su Windows, macOS, Android e iOS senza problemi, e in generale anche su tanti altri dispositivi compatibili con tastiere (come alcune smart TV o le console).

A livello di utilizzo, abbiamo sfruttato Galaxy80 per lavorare e giocare per svariate settimane, e per via delle tante ottime caratteristiche elencate è una delle scelte migliori che possiate fare soprattutto considerata la sua fascia di prezzo.

Se proprio vogliamo trovargli dei difetti, ci sono due particolari estetici che rovinano un po' le linee molto eleganti e classiche del dispositivo: il già citato sportellino con la stella in basso a destra e una striscia LED multi colore subito sopra le frecce direzionali. Senza questi due dettagli, avrebbe avuto quasi un look retro davvero fantastico. Nel caso questi colori molto tenui non fossero di vostro gradimento, ci sono ben altre 4 varianti di colore!