ERAZER rinnova la sua "bestia" con il nuovo i9-14900HX, e ci sono novità anche per chi vuole spendere meno

Non mancano Due SSD PCIe Gen 4x4 da 1 TB e 32 GB di RAM DDR5 5.600 MHz, oltre a un display QHD+ a 240 Hz da 17" con rapporto di forma 16:10. E anche l'X40e ha la tastiera meccanica CHERRY MX Ultra low-profile retro-illuminata che tanto avevamo apprezzato sul fratello maggiore. Un'altra particolarità? CPU e GPU sono dotate di pad termico in metallo liquido.

Infine, per chi cerca qualcosa di un po' più piccolo (16" invece di 17,3), è in arrivo anche l'ERAZER Major X20. In realtà anche in questo caso si tratta di un upgrade di un laptop già disponibile sul mercato italiano. Il nuovo Major X20 del 2024 ha SoC Intel Core i9-14900HX accompagnato da GeForce RTX 4070, 2 SSD PCIe Gen 4x4 da 1 TB e da 32 GB RAM DDR5 5.600 MHz, schermo da 16" QHD+ e la stessa tastiera meccanica vista sui precedenti modelli. Anche questo dispositivo ha CPU e GPU dotati di pad termico in metallo liquido.