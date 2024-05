Google Maps segnala un'interruzione fantasma dell'autostrada: lunghe code in Alto Adige

Google Maps è certamente tra le app di navigazione più note, tuttavia non è immune da errori, consigliando a volte agli automobilisti strade poco praticabili oppure chiuse al traffico da tempo. In tal senso, ieri, giovedì 30 maggio, ha "stimolato" una disavventura a tanti automobilisti.

Nel dettaglio, all'uscita dell'Autostrada del Brennero di Vipiteno e sulle strade secondarie dell'Alto Adige verso l'Austria, dalla mattinata si sono verificate lunghe code di veicoli. Il motivo? Google Maps ha suggerito di uscire a Vipiteno per via di un'inesistente interruzione dell'autostrada. Questo errore è stato causato dal fatto che in alcune gallerie della A22 sono in corso dei lavori, che però non necessitano dell'arresto del traffico veicolare.