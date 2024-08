Novità per l'esame della patente: obbligatori il camice e metal detector contro i furbetti

L'esame della patente è una tappa fondamentale per milioni di persone, nonché un passaggio importante per avere la propria indipendenza sugli spostamenti in auto e non solo. E proprio per l'esame della patente arrivano delle nuove regole, con l'obiettivo di risolvere i problemi che si stanno riscontrando con i furbetti che tentano di passare l'esame con metodi poco ortodossi.

Le nuove regole introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consistono quindi in una serie di misure per monitorare e assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame.