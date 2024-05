Le eSIM di Fastweb Mobile arrivano anche online

Le eSIM di Fastweb Mobile sono una novità relativamente recente. Vi ricordiamo che le eSIM rappresentano le SIM digitali , quelle che non necessitano di un supporto fisico da inserire nel telefono per funzionare, e che si basano sull'attivazione tramite un semplice ma sicuro QR code .

La novità di Fastweb Mobile prevede la possibilità di richiedere e attivare le sue eSIM direttamente online. Ce ne accorgiamo perché l'operatore ha aggiornato la pagina dedicata alla gestione eSIM del suo sito ufficiale. Ora infatti troviamo esplicita menzione alla possibilità di attivare l'eSIM tramite SPID, CIE o video riconoscimento.

Questa è ovviamente una comodità per tutti i clienti Fastweb Mobile che hanno necessità di richiedere una eSIM per usare la propria offerta. Ci aspettiamo che questa nuova opzione valga sicuramente per coloro che attiveranno una nuova offerta di Fastweb Mobile.

Rimane da capire se riguarderà anche coloro che sono già clienti dell'operatore.

La procedura per richiedere l'eSIM online ancora non è stata esplicitata dall'operatore, ma ci aspettiamo che, in fase di sottoscrizione della nuova offerta, sarà possibile scegliere se ricevere il QR code a domicilio oppure se riceverlo direttamente online.

Una volta in possesso del QR code, l'attivazione dell'eSIM è molto semplice, con i passaggi che sono comuni a tutti gli operatori. Vi ricordiamo le nostre guide su come attivare le eSIM su Android e come attivarle su iPhone.