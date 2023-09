La eSIM Fastweb è arrivata, giusto in tempo per iPhone 15

Come funziona la eSIM Fastweb

La eSIM Fastweb può essere richiesta in negozio (qui l'elenco), esibendo carta d'identità e codice fiscale. La eSIM può essere ricaricata tramite IBAN, carta di credito, o anche manualmente (in quest'ultimo caso non sarà necessario fornire alcun metodo di pagamento ricorrente al negoziante.

La eSIM può essere attivata con un nuovo numero o portando un precedente numero, anche qualora quest'ultimo appartenesse a una SIM fisica. In entrambi i casi vi verrà consegnato un voucher con un codice QR necessario all'attivazione della eSIM. Se avete un telefono Android seguite questa guida per attivarla; viceversa se avete un iPhone potete fare riferimento a quest'altro articolo.

Attenzione però perché la eSIM Fastweb ha un limite: superate le 6 attivazioni (inclusa la prima) è necessario richiedere una nuova eSIM, al costo di 14,99€.

Un limite un po' fastidioso, che non tutti i concorrenti hanno.

Vi ricordiamo che a fini pratici una eSIM è equivalente a una SIM fisica, e non ha alcun limite di funzionalità, né in Italia né all'estero. In caso di guasto, furto o smarrimento del dispositivo potete richiedere la sostituzione della eSIM direttamente in negozio, previa esibizione della denuncia effettuata in caso di furto. Non è chiaro però se anche in questo ci sarà da ripagare in toto la somma iniziale. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina di supporto ufficiale.