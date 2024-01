Ora potete usare le eSIM Iliad anche con questi smartphone

Torniamo a parlare di eSIM Iliad perché nelle ultime ore l'operatore ha aggiornato la lista dei modelli di smartphone compatibili con le sue eSIM. Troviamo alcuni top di gamma Android, ma anche i nuovi iPhone. Ecco i nuovi modelli aggiunti:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Google Pixel 7a

Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Honor 90

Motorola Razr40 Ultra e Razr40

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G e Galaxy Z Fold 5 5G

Xiaomi 13T 5G e Xiaomi 13T Pro 5G

Insomma, le eSIM Iliad ora supportano anche i modelli di smartphone recentemente lanciati sul mercato.

Per utilizzare una eSIM dell'operatore, è ovviamente necessario che il dispositivo supporti in generale le eSIM.

E soprattutto è necessario acquistare una eSIM Iliad associata alla propria offerta. Questo può essere fatto presso uno dei rivenditori Iliad o tramite il sito ufficiale quando si attiva una nuova offerta. Anche i già clienti Iliad possono richiedere una eSIM in sostituzione della vecchia SIM fisica. Dopo l'acquisto è necessario attivare l'eSIM: in questa guida trovate come farlo su Android, mentre qui trovate come attivare l'eSIM su iPhone.

Se invece volete sapere se il vostro smartphone supporta le eSIM Iliad, allora vi invitiamo ad aprire la lista qui sotto, la quale include tutti i modelli di smartphone che supportano le eSIM Iliad.