eSIM Iliad: smartwatch, ritorno a SIM fisica e smarrimento/guasto dello smartphone

Come sappiamo ieri Iliad ha lanciato l'attesissimo supporto per le eSIM. Per tutti quelli che ci stanno domandando cosa sia una eSIM e a cosa serva una eSIM vi rimandiamo alla nostra pagina relativa.

Il lancio della eSIM di Iliad ieri ha confermato quello che un po' tutti si aspettavano, ovvero una configurazione semplice e che potesse essere gratuita, almeno per gli utenti più recenti dell'operatore. In questo articolo trovate tutti i dettagli. Se invece volete essere aiutati nella configurazione abbiamo una guida passo passo alla configurazione della eSIM Iliad.

Alcune domande però erano rimaste non risposte e allora abbiamo chiesto direttamente a Iliad. Ecco un po' di risposte alle domande più gettonate sulla eSIM Iliad.

La eSIM Iliad è o sarà compatibile con smartwatch e Apple Watch?

Sapevamo già che al momento la eSIM Iliad non permette di duplicare il proprio numero per configurarlo in uno smartwatch o nell'Apple Watch.

L'operatore non ci da molte altre informazioni sul futuro, visto che la risposta è molto generica:

Al momento l'opzione non è disponibile. Potrai sempre chiamare o ricevere chiamate con il tuo smartwatch a patto che sia vicino al tuo smartphone.

Cosa succede se lo smartphone è smarrito o guasto?

La risposta è che potrete sostituire subito la vostra eSIM online, oppure con una SIM fisica in negozio. A patto però di aver la denuncia di smarrimento / furto.

In caso di furto o smarrimento, ti consigliamo di bloccare al più presto la eSIM, accedendo alla tua Area Personale (sezione Le mie opzioni/Invia modulistica) e inviando: Modulo di furto/smarrimento compilato



Documento di identità valido



Denuncia presso le autorità italiane competenti Ti invieremo appena ricevuti i moduli una eSIM sostitutiva.

Se desideri in sostituzione una SIM fisica, puoi recarti in uno dei nostri Store o Corner (vai a questo link https://puntivendita.iliad.it/map/ per trovare il punto più vicino). Ricordati che, una volta ottenuta la SIM sostitutiva, dovrai comunque caricare il modulo di furto/smarrimento e la denuncia nella tua Area Personale.

Il costo di sostituzione è di 9,99€ e viene addebitato sul tuo credito residuo, verifica quindi che sia sufficiente al momento della richiesta.

È possibile trasferire la eSIM su un altro dispositivo.

Posso tornare alla SIM fisica?

Come già intuito dalla risposta precedente, la risposta è sì.