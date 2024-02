Le eSIM di Lyca Mobile sono arrivate in Italia: i dettagli

Da un pò di tempo l'operatore virtuale Lyca Mobile ha reso disponibili le eSIM. Tuttavia, almeno in un primo momento, sul sito italiano erano presenti alcuni errori di traduzioni del sito olandese, come ad esempio che Lyca Mobile opera sulla rete KPN, ovvero l'operatore di rete mobile su cui l'operatore si appoggia in Olanda.

Ora, invece, questi elementi sono stati corretti. Inoltre, sempre sul sito di Lyca Mobile Italia è stata aggiunta la pagina specifica sulle eSIM nella sezione del supporto, dove sono state inserire anche le domande più frequenti sull'argomento. Dunque, sembrerebbe proprio che le eSIM di Lyca Mobile sono disponibili ufficialmente anche nel nostro Paese, ordinabili dal sito ufficiale dell'operatore.