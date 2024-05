Potete passare alle eSIM TIM anche online: costi e procedura

La novità introdotta nelle ultime ore da TIM infatti prevede la possibilità di richiedere online il passaggio da SIM fisica a eSIM . Si tratta di una novità assoluta per i clienti TIM, i quali finora erano obbligati a recarsi in uno dei centri autorizzati dell'operatore per completare la richiesta di passaggio al nuovo formato eSIM.

Come richiedere eSIM TIM online, e quanto costa

La procedura per richiedere online la propria eSIM è abbastanza semplice. Innanzitutto, occorre ovviamente essere clienti TIM con un'offerta mobile attiva. Sarà quindi necessario assicurarsi che il proprio smartphone supporti le eSIM (ecco i telefoni Android compatibili con eSIM). E infine sarà necessario accedere al proprio profilo personale sul sito ufficiale TIM tramite SPID.

A questo punto dovrete effettuare i seguenti passaggi:

Entrate nella sezione Linea Cliccare sull'opzione Gestisci. Cliccare sull'opzione Passa a eSIM. Confermare la scelta cliccando sull'opzione Richiedi eSIM.

Trova Offerta Telefonica

Il costo dell'operazione corrisponde a 15 euro, da pagare online con carta prepagata o carta di credito. Non sarà possibile pagare con il proprio credito telefonico. Si tratta dello stesso importo che TIM chiederebbe per il passaggio a eSIM effettuato in negozio.

Una volta completata la richiesta, si riceverà il QR code per l'attivazione via email. A questo punto, l'attivazione della eSIM nel proprio dispositivo potrà essere completata in pochi minuti direttamente dal telefono (ecco la guida per attivare una eSIM su Android, e per attivare una eSIM su iPhone).