L'estate porta con sé un nuovo tablet di Oneplus

OnePlus non è da molto tempo tempo nel mondo dei tablet, perché in passato si è concentrata principalmente sugli smartphone. Infatti, all'attivo ce ne sono solo due, dei quali è arrivato in Italia solo il OnePlus Pad, annunciato ormai più di un anno fa.

Stando a quanto riportato dal noto leaker Max Jambor su X, OnePlus sta lavorando al suo prossimo tablet, ossia il OnePlus Pad 2, che sarà l'erede del primo Pad: nel post ha scritto che arriverà nella seconda metà del 2024.

Trovare un tablet adatto alle proprie necessità non è mai un compito semplice: per questo consigliamo di consultare la nostra lista di migliori tablet, che curiamo puntualmente ogni mese.