Le Estensioni rendono Gemini il centro dell'esperienza Google: come funzionano

Nei mesi scorsi è risultata sempre più chiara l'intenzione di Google di integrare il suo chatbot IA Gemini in tutti i suoi servizi, e ora con l'arrivo delle Estensioni anche in Italia è diventato veramente il centro dell'esperienza utente (sapete cosa sia Gemini ? Date un'occhiata al nostro approfondimento).

Cosa sono le Estensioni di Gemini

Per esempio, si può chiedere a Gemini di riepilogare da Gmail le prenotazioni per il prossima viaggio e inserirle in una tabella con la data e l'ora.

Come usare le Estensioni di Gemini

Usare le Estensioni è semplicissimo. Se adesso andrete su Gemini, da sito o app, apparirà una schermata introduttiva che vi indica la novità. A questo indirizzo trovate l'informativa sulla privacy. Qui si specifica che i dati raccolti non vengono utilizzati per mostrare annunci e che vengono usate da Google solo per migliorare i servizi.

Per usarle, cliccate per esempio da sito, in basso a sinistra sull'icona Impostazioni e selezionate Estensioni. Adesso vi verranno mostrate delle finestre introduttive che spiegano le funzionalità dello strumento. Per usarle, dovrete collegare il vostro account Google a Gemini. Passate le schermate introduttive e cliccate su Collega.