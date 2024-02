L'Europa sta diventando il paradiso della riparazione dei dispositivi elettronici, grazie a una serie di importanti misure sulle quali il Consiglio europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio, che potrebbero cambiare per sempre la longevità di tanti device in circolazione .

Garanzia prolungata

Chiariamo: la garanzia ufficiale rimane sempre di due anni , ma se, per esempio, dopo un anno e mezzo vi trovaste a dover riparare in garanzia un vostro dispositivo, la sua garanzia sarà estesa di (almeno) altri 12 mesi dalla data della riparazione.

Il punto più importante riguarda l'estensione di garanzia in seguito a un intervento in assistenza. I produttori dovranno infatti estendere il periodo di garanzia di un anno dopo che un dispositivo è stato riparato in garanzia . Ogni stato membro dell'UE ha anche la facoltà di estendere ulteriormente detto periodo, che quindi rappresenta il minimo concesso agli acquirenti.

Prezzi "ragionevoli"

Oltre a una garanzia più ampia, la UE obbligherebbe i produttori a fornire informazioni dettagliate sui pezzi di ricambio sul loro sito, rendendoli anche disponibili ai riparatori di terze parti "a un prezzo ragionevole". E per ribadire la libertà di riparazione, la UE vieterà proprio di impedire l'uso di pezzi di ricambio non ufficiali da parte di riparatori indipendenti.

Ma la parte più succosa è il fatto che l'accordo impone ai produttori di effettuare le riparazioni in un tempo e a un prezzo ragionevole (se la riparazione non fosse gratuita), dando sempre la possibilità al cliente di scegliere tra riparazione e sostituzione (se il prodotto difettoso fosse ancora in garanzia).

In poche parole, chiunque potrà riparare qualunque dispositivo, senza limitazioni di prezzo e di componenti. Forse ad Apple stanno fischiando le orecchie in questo momento?

Infine, dovrebbe esserci anche una piattaforma online con elencati tutti i servizi di riparazione in Europa, rendendo ancora più semplice per l'utente trovare il centro assistenza più vicino, ovunque si trovi.

Con tutte queste regole insomma l'Europa si prepara a compiere un importante passo in direzione del diritto alla riparazione, che è un bene non solo per il consumatore, ma anche per l'ambiente, considerando che un dispositivo riparato è un dispositivo in meno da smaltire. Affinché la versione provvisoria approvata pochi giorni fa diventi legge richiederà ancora un po' di tempo, ma la linea sembra tracciata e la direzione è senz'altro quella giusta.