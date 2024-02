L'UE avvia indagine su TikTok: possibili violazioni del Dsa sui minori

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale al fine di valutare se il noto social network TikTok ha violato o meno il Digital Services Act. In particolare, il procedimento si sta concentrando sulla protezione dei minori , la trasparenza della pubblicità, l'accesso ai dati per i ricercatori, nonché alla gestione di contenuti potenzialmente dannosi.

Successivamente, la Commissione raccoglierà eventuali prove tramite interviste e controlli.

Contestualmente, l'apertura di un procedimento formale autorizza la stessa ad adottare ulteriori misure di esecuzione, come misure provvisorie e decisioni di non conformità. Infine, sempre la Commissione ha la facoltà di accettare qualsiasi impegno assunto da TikTok per sanare le presunte criticità al centro del procedimento.