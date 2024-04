Perché l'Europa si sta scaldando quasi il doppio del resto del mondo?

L'ultimo rapporto del Copernicus Climate Change Service per il 2023 svela una situazione estremamente preoccupante per l'Europa: ondate di calore, inondazioni e siccità

I cambiamenti climatici sono in pieno svolgimento, e a farne le spese più di tutti sembra essere proprio il nostro continente. Questi sono i risultati dell'European State of the Climate (ESOTC) 2023 rilasciato dal Copernicus Climate Change Service (C3S) e dal World Meteorological Organization (WMO). Secondo quanto riportato, le temperature in Europa sono infatti aumentate di quasi il doppio rispetto alla media globale: andiamo a capire perché, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come e dove si smaltiscono le batterie delle auto elettriche.

I dati del rapporto: ondate di calore e aumento delle temperature

Iniziamo dai dati del rapporto, l'European State of the Climate 2023, che potete leggere per esteso a questo indirizzo ed è stato pubblicato congiuntamente dal Copernicus Climate Change Service (C3S) e dal World Meteorological Organization (WMO). Aumento delle temperature Secondo il rapporto, le temperature in Europa stanno aumentando di 2,3°C sopra i livelli preindustriali, secondo una media quinquennale, rispetto a 1,3°C a livello globale. Quasi il doppio. Dal 1950, le ondate di calore si sono fatte più frequenti e più gravi e, come potete vedere dal grafico sottostante, le temperature per l'Europa nel suo complesso mostrano tendenze di riscaldamento a lungo termine. Nel suo complesso, il 2023 è stato più caldo della media per il periodo di riferimento 1991-2020, di 1,02-1,12°C. Questo lo rende il secondo anno più caldo mai registrato per l'Europa e 0,13-0,17°C più fresco del 2020, che è stato l'anno più caldo mai registrato. I tre anni più caldi mai registrati per l'Europa si sono verificati tutti dal 2020 e i dieci più caldi dal 2007.

Anomalie nella temperatura dell'aria. Fonte: C3S

Ondate di calore e di freddo estreme Secondo il rapporto, il 2023 è stato il secondo anno più caldo mai registrato per l'Europa. Parti dell'Europa meridionale hanno sperimentato tra 60 e 80 giorni di "forte stress da calore", e la Spagna meridionale è stata la regione colpita più duramente con oltre 80 giorni di "stress da calore molto forte". Nel frattempo, l'Europa settentrionale ha vissuto molti giorni con "stress da freddo estremo" (al di sotto di -40°C) o "molto forte" (tra -27 e -40°C). Nello specifico, si riportano 30-40 giorni in gran parte della Fennoscandia settentrionale e fino a 100 giorni nell'Islanda centrale (in questa regione si è arrivati a freddo estremo, ma solo tra 1 e cinque giorni).

Classifica delle temperature medie annuali dell'aria di superficie nel 2023. fonte: C3S

Ondate di calore marine I tassi di riscaldamento superficiale degli oceani per il Mar Mediterraneo orientale, il Mar Baltico, il Mar Nero e l'Artico meridionale sono tre volte più della media globale. Questo ha un impatto sulla temperatura del continente, oltre che sulla fauna marina, con minori livelli riproduttivi e di sopravvivenza. Altri eventi estremi Il 2023 è stato caratterizzato anche da altri eventi climatici estremi come inondazioni, tempeste, incendi e siccità. Per esempio, il più grande incendio nella storia documentata in Europa è stato quello che ha colpito la Grecia. Non solo, ma anche decessi. I decessi correlati al calore, come per colpo di calore e esaurimento da calore, sono aumentati di quasi il 30% negli ultimi 20 anni, secondo il rapporto. La scorsa estate le ondate di calore, in gran parte dell'Europa meridionale, hanno messo particolarmente a rischio gli anziani e i lavoratori all'aperto.

Eventi chiave del 2023. Fonte: C3S/MWO Guarda il file originale

Perché in Europa le temperature aumentano di più?