WhatsApp aiuta i gruppi a organizzarsi meglio: gli eventi sono disponibili per tutti

Le chat di gruppo sono uno degli strumenti più importanti per le app di messaggistica, in quanto consentono agli utenti di organizzarsi, collaborare e condividere esperienze (sapete come copiare i contatti da un gruppo WhatsApp?).

WhatsApp punta molto sulla funzione, e sta lavorando a diverse novità per migliorare l'esperienza utente. Tra queste, abbiamo visto i promemoria degli eventi e la possibilità di impostare le foto di copertina, che consentiranno di migliorare l'identificazione visiva all'interno delle chat di gruppo, offrendo agli utenti maggiore flessibilità e chiarezza quando organizzano o partecipano alle attività.

Ora nell'ultima beta per Android è arrivata una nuova funzione legata ai gruppi, che consentirà a tutti di creare eventi, indipendentemente dal fatto che la chat sia collegata a una Community.

Perché diciamo questo? Perché nella beta per Android versione 2.24.9.20 era apparsa la possibilità per i partecipanti alle chat di gruppo legate alle Community di creare un evento.

Ora nell'ultima beta per Android versione 2.24.14.9 la funzione è disponibile per tutti i gruppi, anche non associati alle Community, come potete vedere dallo screenshot qui sotto in una chat di gruppo normale.