Evento Apple del 30 ottobre: ecco chi saranno i protagonisti

L'evento del quale parliamo è stato ufficializzato poche ore: parliamo dello Scary Fast che Apple ha annunciato per il prossimo 30 ottobre . Ora sappiamo anche quali saranno i prodotti protagonisti di tale evento.

All'improvviso si scalda l'atmosfera in casa Apple , e stavolta accade per quanto riguarda il settore di PC e notebook . La casa di Cupertino è infatti pronta a un nuovo evento ufficiale .

E grazie al noto analista Apple Ming-Chi Kuo siamo anche in grado di ipotizzare quali saranno i nuovi MacBook ad arrivare in casa Apple. Secondo l'analista arriveranno diverse varianti di MacBook Pro con processori M3 , la nuova frontiera dei componenti realizzati da Apple.

Le voci delle ultime settimane erano state abbastanza chiare, e ora ne abbiamo la conferma. L'evento ufficiale di Apple sarà centrato tutto su nuovi MacBook . Questo è abbastanza eloquente se osserviamo la grafica che appare sul sito ufficiale Apple dedicato all'evento del 30 ottobre. Vediamo infatti l'inconfondibile Finder che è stato usato per molto tempo su macOS.

Potrebbe quindi arrivare un modello con chip M3, M3 Pro e M3 Max. Quindi aspettiamoci di vedere approdare sul mercato i nuovi MacBook Pro da 13 pollici, 14 pollici e 16 pollici.

Proprio in merito al lancio di nuovi MacBook Pro con chip M3 Pro e M3 Max erano sorte delle perplessità nelle ultime settimane, essenzialmente relative alla carenza di forniture, la quale avrebbe portato i nuovi MacBook a debuttare non prima del 2024. Le cose sembrano dunque cambiate in casa Apple. Lo scopriremo con certezza il prossimo 30 ottobre.