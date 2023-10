Tutto l'evento Apple "Scary Fast" è stato girato con iPhone

Negli ultimi anni Apple ci ha abituato a dei keynote "cinematografici": eventi non in diretta, filmati e montati ad arte con cambi di scena notevoli. Anche "Scary Fast", l'evento di stanotte dove Apple ha svelato la nuova famiglia di MacBook Pro e il nuovo iMac, era un filmato registrato e montato, ma con una importante novità: è stato interamente girato con iPhone 15 Pro Max .

Per gli spettatori è stata una bella sorpresa: sapevamo che iPhone 15 Pro Max è in grado di registrare in altissima qualità (anche in ProRes Log a 60 FPS) e, durante la presentazione a settembre, Apple l'aveva presentato come uno strumento per riprese di qualità "hollywoodiana", ma la presentazione di stanotte ci ha mostrato a che qualità si possa effettivamente arrivare.

Se volete farvene un'idea, potete guardare tutto l'evento "Scary Fast" dal player qui sotto.