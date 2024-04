Previsto per maggio un evento Apple: ecco quali saranno i protagonisti

I nuovi modelli includeranno le varianti da 11" e 13" degli iPad Pro con display OLED, mentre l'iPad Air avrà un pannello più grande da 12,9". Entrando nel vivo della notizia, gli inediti display doneranno agli iPad Pro un migliore contrasto dei colori ed una luminosità più profonda. Anche il design beneficerà di alcuni miglioramenti , a partire da un telaio più sottile e dallo spostamento della fotocamera frontale. Il processore scelto, invece, sarà l'M3 (per quanto riguarda l'iPad Air ancora non si sa se ci sarà l'M2 o l'M3). Secondo lo stesso Gurman, infine, ci sarà una brutta notizia per gli utenti: un possibile aumento dei prezzi di vendita.

Mark Gurman di Bloomberg ha diffuso una notizia secondo cui Apple si starebbe preparando ad un evento fissato per la seconda settimana di maggio . In particolare, la società di Cupertino presenterà i nuovi iPad Pro e iPad Air , oltre alle versioni aggiornate di alcuni accessori, tra cui Magic Keyboard ed Apple Pencil.

Passando ai nuovi accessori, la nuova Apple Pencil avrà un'inedita funzionalità di gesto "squeeze" (pressione), che consentirà ulteriori possibilità creative per gli utenti. Per quanto riguarda la versione aggiornata della Magic Keyboard per iPad Pro, sarà caratterizzata da una base in alluminio e da un trackpad dalle dimensioni più generose. Dunque, tutto ciò avvicinerà ancora di più l'iPad Pro ad un laptop.

Infine, entro la fine dell'anno, dovrebbero debuttare anche i modelli aggiornati di iPad versione base e iPad mini. Secondo Gurman, in questi due casi, Apple opterà soltanto per piccoli miglioramenti, tra cui un upgrade lato processore per la variante mini del noto tablet della società di Cupertino.