Come guardare l'evento Apple "Let Loose" martedì 7 maggio

Martedì 7 maggio alle 16:00 (ore italiane), Apple terrà il primo evento dell'anno, chiamato "Let Loose". La presentazione sarà incentrata sugli iPad: in particolare, dovrebbero essere svelati i nuovi iPad Air e iPad Pro, insieme a una nuova Apple Pencil (che supporterà una nuova gesture basata sullo strizzate la penna) e nuova Magic Keyboard.

Come guardare l'evento Apple Let Loose in diretta

L'evento, che è stato già registrato in anticipo, potrà essere guardato in diretta su:

La pagina Events del sito ufficiale Apple

YouTube (trovate il video già embeddato qui sotto)

App Apple TV (una sezione apposita per lo streaming dell'evento apparirà durante la giornata di martedì)

Come sempre, noi di SmartWorld seguiremo la presentazione e annunceremo tempestivamente le novità presentate. Se non potete guardare la presentazione in diretta, troverete tutte le novità anche sul nostro sito.