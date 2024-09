Non solo iPhone: Apple prepara già un evento per iPad e Mac. E un paio di occhiali tipo Ray-Ban Meta?

Non solo, ma la casa della mela starebbe anche lavorando a un paio di occhiali, che potrebbero fare concorrenza ai Ray-Ban di Meta. Andiamo a scoprire tutte le novità, ricordandovi che stasera alle 19:00 ora italiana Apple terrà l'evento "Glowtime": non perdetevi i nostri approfondimenti sugli iPhone, Apple Watch e AirPods .

Oggi è il gran giorno della presentazione dei nuovi iPhone 16 , ma è solo l'inizio. Apple infatti tra un mese ha in serbo un evento che vedrà il lancio di un nuovo iPad , e gli attesissimi Mac con chip M4 , tra cui un Mac mini completamente ridisegnato che potrebbe essere uno dei migliori Mac di sempre.

Evento a ottobre: largo ai "mini"

Completamente ridisegnato per la prima volta da 14 anni a questa parte, 16 GB di RAM per la versione base e con un formato che dovrebbe ricordare una Apple TV , almeno nelle dimensioni, il piccolino della mela rischia di diventare veramente uno dei mini PC più allettanti sul mercato. Bisognerà vedere i prezzi.

Oltre alle versioni di iMac e MacBook Pro con il nuovo SoC, che non dovrebbero ricevere sostanziali aggiornamenti, la vera star sarà il Mac mini.

Sul piatto c'è un nuovo iPad mini, che vedrà quindi un rinnovamento per la prima volta dal 2021, e i nuovi Mac con chip M4.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta preparando una presentazione per ottobre, durante la quale lancerà i nuovi dispositivi iPad e Mac.

Apple vuole una fetta della torta dei Ray-Ban Meta

Secondo Gurman, Apple starebbe lavorando anche a un inedito prodotto: un paio di occhiali in stile Ray-Ban di Meta. Se infatti nel 2027 (e forse dopo) potrebbero arrivare un paio di occhiali intelligenti dotati di realtà aumentata, le ottime vendite di questo tipo di prodotti stanno facendo gola alla casa di Cupertino.

Un nuovo tipo di approccio per Apple, che eliminerebbe dall'equazione sensori per il tracciamento della testa, schermi con funzioni AR e altre tecnologie particolarmente innovative.

Si tratterebbe di un paio di occhiali dotati di fotocamera per foto, video e live streaming, altoparlanti integrati per la riproduzione musicale o le chiamate e, ovviamente, un assistente AI in grado di rispondere alle nostre domande.

Il vantaggio? Meno complessità, peso e dimensioni "normali" e soprattutto un prezzo molto più basso (i Ray-Ban Meta partono da 359 euro). Non ci sono informazioni circa un possibile lancio di questo dispositivo, ma avrebbe senso pensare che avvenga entro il 2025 o comunque i primi mesi del 2026.