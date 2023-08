Il grande evento Microsoft Surface il 21 settembre: ecco cosa ci aspetta

Per dispositivi hardware intendiamo ovviamente i Surface della casa statunitense. E proprio a proposito di Surface stanno per arrivare delle interessanti e rilevanti novità .

Microsoft svolge sicuramente un ruolo in primo piano nel settore dei PC e notebook , sia per il suo impegno software con Windows e sia per i dispositivi hardware che offre.

Microsoft ha infatti appena informato i media che il prossimo 21 settembre terrà un evento ufficiale a tema Surface. Questo evento sarà aperto alla stampa e si terrà a New York. Sarà il teatro per presentare al mondo tecnologico le novità sviluppate in termini di nuovi dispositivi Surface ma non solo, visto che arriveranno anche novità per Windows 11.

Quindi andiamo a vedere insieme cosa aspettarci dal nuovo evento Surface che si terrà tra un mese:

Surface Laptop Studio 2 , il nuovo top di gamma Microsoft che dovrebbe arrivare sul mercato un prezzo più alto rispetto alla generazione precedente, con una grafica RTX 4060 e le ultime CPU Intel di 13a generazione.

, il nuovo top di gamma Microsoft che dovrebbe arrivare sul mercato un prezzo più alto rispetto alla generazione precedente, con una grafica RTX 4060 e le ultime CPU Intel di 13a generazione. Surface Laptop 6 , per il quale non sono trapelati particolari dettagli finora.

, per il quale non sono trapelati particolari dettagli finora. Surface Laptop Go 3 , il quale arriverà con CPU Intel Core i5 di 12a generazione molto più rapidi rispetto alla generazione precedente, e per il quale non ci sarà il modello con 4 GB di RAM.

, il quale arriverà con CPU Intel Core i5 di 12a generazione molto più rapidi rispetto alla generazione precedente, e per il quale non ci sarà il modello con 4 GB di RAM. Il nuovo Surface Go 4 , la fascia entry-level che dovrebbe arrivare con un processore Intel N200.

, la fascia entry-level che dovrebbe arrivare con un processore Intel N200. L'evento potrebbe anche essere l'occasione per svelare qualche dettaglio ufficiale su Surface Pro 10 .

. Aspettiamoci di conoscere ufficialmente alcune delle novità più interessanti della prossima versione di Windows 11, nota con il codice Windows 11 versione 23H2.

Insomma, c'è tanta carne al fuoco in casa Microsoft.

Le novità che verranno presentate riguarderanno i mercati globali anche se per vederle in Italia potremmo dover attendere qualche mese.