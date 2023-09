Evento Microsoft Surface di settembre: i protagonisti saranno i processori

L'evento fissato dalla casa di Redmond avrà come protagonisti i nuovi prodotti hardware della serie Surface, nelle scorse settimane abbiamo già avuto qualche assaggio di quali novità potrebbero arrivare. E grazie al buon Roland Quandt possiamo dare uno sguardo più approfondito a cosa ci attende.

Surface Laptop Studio

Il nuovo PC top di gamma della serie di Microsoft proporrà come novità principale il nuovo processore Intel Core i7-13800H, denominato Raptor Lake. Si tratta di un processore da 45W che dovrebbe proporre dei miglioramenti consistenti per quanto riguarda le prestazioni. La frequenza massima del clock dovrebbe arrivare a 5 GHz.

Il PC dovrebbe arrivare nelle configurazioni con 16 e 32 GB di RAM, mentre l'SSD per l'archiviazione dovrebbe partire da 512 GB.

Dovrebbero esserci più porte USB-C rispetto alla generazione precedente, mentre lo schermo dovrebbe essere costituito da un display PixelSense da 14,4 pollici, con risoluzione pari a 2.400 x 1.600 pixel.

Surface Laptop Go 2

Per questo nuovo notebook di fascia media dovrebbe esserci un processore Intel Core i5-1235U, l'Alder Lake lanciato lo scorso anno. La frequenza massima di questo processore arriva a 4,4 GHz, la RAM dovrebbe corrispondere a 8 GB mentre l'archiviazione interna sarà affidata a un SSD da 128 o 256 GB.

Surface Go 4

La nuova generazione dei PC entry-level di casa Microsoft vedrà l'importante novità consistente nel passaggio ai processori Intel. Rispetto alla generazione precedente, che integrava dei processori Arm, il processore dovrebbe essere un quad-core Intel N200 della serie Alder Lake-N.

Addio alla configurazione da 4 GB di RAM, visto che si partirà con 8 GB di RAM. L'archiviazione interna sarà affidata a un SSD da 64, 128 o 256 GB.

Presunto lancio sul mercato

L'evento di Microsoft a tema Surface si terrà il prossimo 21 settembre.

In tale occasione conosceremo tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e il design, anche se sono attese poche novità rispetto alle generazioni precedenti per quest'ultimo aspetto. La commercializzazione non dovrebbe avvenire prima di ottobre, sarà ovviamente interessante conoscere anche i prezzi ufficiali di lancio.