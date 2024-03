Il grande giorno per i nuovi Surface sta arrivando: Microsoft fissa la data per l'evento

Torniamo a parlare delle prossime novità in arrivo in casa Microsoft , con il colosso di Redmond che sta per presentare dei nuovi Surface che per la prima volta integreranno dell'intelligenza artificiale.

Sarà il prossimo 21 marzo il giorno in cui Microsoft terrà il suo evento ufficiale. Il titolo dell'evento è New Era of Work e i protagonisti principali saranno tre: Windows 11, Microsoft Copilot e Surface.

Partendo dall'ultimo, sappiamo che Microsoft presenterà i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Si tratterà dei primi notebook con AI di casa Microsoft, un passo importante in un settore in cui ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e alla portata di tutti. Questi due nuovi notebook potranno contare sui processori Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite con NPU di nuova generazione.

Dai rumor precedenti, sappiamo che arriveranno in variante Intel e in variante Arm. La prima dovrebbe essere disponibile entro aprile, mentre per quella con Arm sarà necessario attendere giugno per vederla ufficialmente sul mercato.

Oltre al nuovo hardware, arriveranno novità anche per Windows 11 e per la sua integrazione con Copilot. Dovrebbero essere annunciate nuove funzionalità di navigazione nel sistema con elaborazione neurale, probabilmente con nuove possibilità di personalizzazione dei contenuti.

Nel contesto di questo evento ci aspettiamo che Microsoft ci mostri ufficialmente anche il prossimo grande aggiornamento di Windows, ovvero Windows 11 versione 24H2.

Insomma, mancano meno di due settimane per conoscere tutta la carne al fuoco in casa Microsoft. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno.