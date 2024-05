Il primo evento Xbox con giochi Activision, Blizzard e Bethesda a cui seguirà un invitato segreto

Microsoft ha confermato data e ora del prossimo Xbox Games Showcase. Come riportato sul sito, l'appuntamento è per il 9 giugno alle 19:00 (italiane) e sarà possibile seguire in streaming l'evento tramite i canali ufficiali di Xbox (qui la nostra pagina con i migliori giochi per Series X|S e One aggiornata mensilmente).

La particolare importanza legata all'evento di quest'anno sta nel fatto che si tratta del primo Showcase dell'azienda a portare sul palco anche Activision Blizzard insieme a (ovviamente) Bethesda, Xbox Game Studios e partner di terze parti.