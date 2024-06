Evercade lancia il mini cabinato dei vostri sogni: dovete solo scegliere tra giochi Capcom e cartucce!

Se amate le macchine arcade, non potete lasciarvi sfuggire Evercade Alpha, disponibile in due versioni e con sei giochi integrati

I fan del retrogaming conosceranno senz'altro Evercade, marchio di Blaze che si è fatto amare per console come Evercade VS e Evercade EXP (ora arrivate alla versione R), e che ora propone la sua prima macchina arcade da tavolo, Evercade Alpha. Disponibile in due varianti, Street Fighter e Mega Man, Evercade Alpha include 6 giochi Capcom e supporta le cartucce proprietarie: andiamo a scoprire perché dovete già scaldare la carta di credito.

Evercade Alpha: le caratteristiche

Evercade Alpha è un mini cabinato di circa 41 cm di altezza, 31,6 cm di profondità e 24,4 cm di larghezza, dotato di controlli arcade di livello competitivo per un giocatore e due porte USB nella parte anteriore per consentire il multiplayer locale per un massimo di due giocatori. Lo schermo è un'unità IPS ad alta risoluzione da 8 pollici e formato 4:3, mentre nella parte alta è presente una decorazione pre applicata che potete cambiare (nella confezione ne troverete altre due). Altre caratteristiche sono gli altoparlanti stereo e un jack per cuffie nella parte anteriore, il Wi-Fi integrato per gli aggiornamenti OTA (e per accedere al catalogo Evercade o al programma Game of the Month) e l'alimentazione USB-C (con cavo e spina inclusi). È già assemblata, quindi non è richiesto alcun assemblaggio.

Se non vi piace il controller integrato, sappiate che Evercade Alpha supporta qualsiasi controller Evercade VS o VS-R o una moltitudine di controller di terze parti e stick arcade. Come abbiamo anticipato, Evercade Alpha è disponibile in due varianti, Evercade Alpha Street Fighter ed Evercade Alpha Mega Man. Ogni unità preassemblata presenta 6 giochi arcade integrati di Capcom concessi in licenza. Ecco quelli disponibili sulle due varianti: Evercade Alpha Street Fighter: Street Fighter II Champion Edition

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

Street Fighter Alpha - Warriors' Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3 Evercade Alpha Mega Man: Mega Man - The Power Battle

Mega Man 2 - The Power Fighters

Carrier Air Wing

Final Fight

Knights of the round

Strider Inoltre il cabinato supporta le cartucce Evercade grazie ai due slot integrati, che vi permettono di accedere a un catalogo di oltre 50 cartucce per un totale di oltre 500 giochi arcade, console, home computer e indie.

Prezzi e disponibilità

Evercade Alpha uscirà a novembre al prezzo di 249,99 euro, ma è già disponibile in preordine al prezzo di 229,99 euro. Evercade ha anche annunciato una versione Deluxe Edition, che offre i controlli stick arcade Sanwa preintegrati (di maggiore qualità) ed è dotata di un esclusivo controller USB aggiuntivo a marchio Evercade Alpha. Inoltre questa versione include 3 decorazioni frontali aggiuntive, un certificato di autenticità e un poster esclusivo. Evercade Alpha Deluxe Edition costa in preordine 249,99 euro, mentre a novembre il prezzo pieno sarà di 289,99 euro. Per ogni informazione, vi rimandiamo al sito ufficiale di Evercade.

Per celebrare il lancio, arrivano due cartucce Arcade esclusive

In concomitanza con il lancio di Evercade Alpha, Evercade lancerà anche due nuove cartucce collecion Arcade, che saranno compatibili con tutti i dispositivi del marchio. Toaplan Arcade 3 è la terza collection dedicata al popolarissimo sviluppatore giapponese e include sette titoli, con giochi richiestissimi e anche alcune rarità. Ecco l'elenco:

Batsugun

Batsugun Special Version

FixEight

Ghox

Out Zone

Truxton II

Vimana

Data East Arcade 2 offre invece un'ampia selezione di titoli di Data East, e completa l'offerta proposta con la prima collection con giochi di culto tra cui le prime uscite Shoot Out e Express Raider. Ecco i dodici titoli inclusi: offre invece un'ampia selezione di titoli di Data East, e completa l'offerta proposta con la prima collection con giochi di culto tra cui le prime uscite Shoot Out e Express Raider. Ecco i dodici titoli inclusi:

B-Wings

Crude Buster

Edward Randy

Express Raider

Joe & Mac Returns

Last Mission

Midnight Resistance

Peter Pepper's Ice Cream Factory

Shoot Out

SRD: Super Real Darwin

Super BurgerTime

Trio The Punch: Never Forget Me

Entrambe le cartucce, in colore viola per indicare il fatto che appartengono alle collezioni arcade, saranno disponibili il 28 novembre, insieme a Evercade Alpha. I preordini partono il 26 settembre, ma i prezzi non sono ancora stati condivisi (saranno disponibili su Funstock e Amazon). Qui trovate tutte le informazioni per Toaplan Arcade 3 e qui quelle per Data East Arcade 2.

