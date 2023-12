La Evo 200 di CoopVoce torna disponibile per le feste: l'attivazione è gratuita grazie al codice sconto

Anche CoopVoce si unisce alla lista di operatori che, in questo periodo natalizio, hanno riservato delle interessanti offerte per la telefonia mobile . Sul sito dell'operatore infatti è tornata disponibile l'offerta Evo 200 , la quale permette di ottenere anche l'attivazione gratuita tramite un codice sconto dedicato (questa opzione è disponibile fino al 26 dicembre , salvo cambiamenti).

CoopVoce Evo 200

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 7,90 euro .

. Costo di attivazione gratuito con il codice "NATALE23" ( fino al 26 dicembre 2023).

con il codice ( 2023). Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità del numero da un altro operatore.

Come specificato quindi, questa offerta di CoopVoce non è disponibile per coloro che intendono attivare un nuovo numero. Per tutti gli interessati, lasciamo di seguito il link diretto per procedere all'attivazione.