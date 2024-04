La poliedricità di Excel: potete giocarci anche a Fallout

Sì, avete capito bene. Qualcuno è riuscito a ricreare il popolare gioco Fallout nell'altrettanto, se non più, popolare software di Microsoft. Si tratta sostanzialmente della stessa impresa completata da colui che ha sviluppato Tetris per Excel.

Nel tempo abbiamo conosciuto bene le potenzialità di Excel , ma forse nessuno avrebbe mai immaginato di poter giocare a Fallout sul noto software per la gestione dei fogli di calcolo.

Come potete vedere dal video in galleria, condiviso dal creatore del curioso progetto denominato Dynamic Pear, vediamo come il gioco sembra essere più coerente alle prime generazioni di Fallout, con una mappa nella quale muoversi.

Il gioco precede addirittura delle missioni da completare, così come troviamo sistema di combattimento completo con statistiche, calcoli di attacco e aumento di livello.

La parte incredibile consiste anche nella postazione per il gioco che troviamo sulla destra, grazie al quale sarà possibile muoversi sulla mappa e affrontare combattimenti e missioni.

Se siete curiosi di provarlo, potete farlo in maniera semplice. Vi basterà scaricare il file d'installazione tramite questo link. Se poi doveste avere problemi, vi suggeriamo di leggere anche le istruzioni allo stesso indirizzo.