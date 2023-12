Excel è incredibile, potete anche giocarci a tetris

Microsoft Excel è un software che ha accompagnato l'esistenza di tanti di noi, visto che esiste per PC tramite la suite Office da decenni. E anche perché si tratta di un software estremamente poliedrico. Possiamo usare Excel per tantissime attività, le quali ovviamente partono dalla gestione dei dati e arrivano fino alla realizzazione di complesse applicazioni automatiche, tramite le sue funzioni standardizzate. Ad esempio, abbiamo visto come creare calendari con Excel, come confrontare colonne di dati e anche come gestire tutte le sue potenzialità in termini di rappresentazione dei dati.

Ma non avevamo ancora visto come giocare a tetris con Excel. Sì, avete capito bene. Qualcuno è riuscito a giocare a tetris sul noto software per i fogli di calcolo. Il video che trovate a questo link mostra esattamente il gioco in azione su Excel. Dal video vediamo che qualcuno è riuscito a ricreare la grafica di tetris, con gli elementi grafici principali, compresi i pulsanti per far ruotare gli elementi che cadono. Incredibilmente, vediamo anche come le forme vengano preannunciate dai riquadri secondari posti sulla destra, esattamente come avviene nel gioco originale.